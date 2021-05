Ministra da Saúde, Andrea Ammon, Durão Barroso e Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo marcam presença no Congresso Nacional da Ordem dos Médicos

O Congresso Nacional da Ordem dos Médicos arranca já na próxima segunda-feira, em Coimbra. O encontro, que decorre a partir da Antiga Igreja do Convento São Francisco, mas também online, acontece pouco mais de um ano depois de ter sido declarada a pandemia COVID-19, pelo que o principal objetivo dos quatro dias de trabalhos será debater o impacto desta emergência de saúde pública na ciência, na medicina e na sociedade.

“A Ciência em tempo de pandemia” é assim o mote deste encontro científico, que tem já confirmada a presença da Ministra da Saúde, Marta Temido, da diretora do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças, Andrea Ammon, do presidente da Aliança Global para as Vacinas, Durão Barroso, e do coordenador da Task Force, Henrique de Gouveia e Melo.

O evento, que decorre nos dias 31 de maio, 1, 2 e 3 de junho, vai juntar médicos, cientistas, personalidades de outros setores estruturantes e a sociedade civil para debater o impacto que a pandemia tem tido em Portugal e no mundo, com o objetivo de antecipar e preparar os desafios.

O Congresso quer também afirmar-se como um momento científico, pelo que vão decorrer várias sessões organizadas pelos Colégios de Especialidade, com o objetivo de fazerem um ponto da situação do que de mais relevante está a acontecer nas diferentes áreas, independentemente da relação com a pandemia.

“Este Congresso é um momento em que se reafirma a abertura da Ordem dos Médicos, naturalmente a todos os colegas, mas sobretudo a outras instituições e à sociedade civil. Numa altura em que ficou tão evidente a importância e a transversalidade da saúde faz todo o sentido que este encontro de quatro dias esteja focado em perceber o que aconteceu, a resposta que o país deu e em que sentido precisamos que o Sistema Nacional de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde evoluam para garantirmos que caminhamos juntos e com qualidade, equidade, humanismo e solidariedade”, destaca o Bastonário da Ordem dos Médicos, que é o Presidente do Congresso.

“Este é o momento adequado para juntarmos os especialistas e a sociedade civil, integrando perspetivas multidisciplinares e divulgarmos os conhecimentos que foram adquiridos durante este último ano pandémico. O principal objetivo é preparar o futuro, contribuirmos para termos respostas adequadas, para o País e o mundo, para enfrentar as crises pandémicas de dimensão global. Temos de estar melhor preparados para os futuros embates que, já percebemos, irão acontecer. E, sobretudo, temos de o saber fazer juntos, em cooperação e colaboração entre todos”, assume Carlos Cortes, que é o Presidente Executivo do Congresso.

Em debate estarão temas como “Pandemia: História, Ciência e Pessoas”, “O Papel dos Médicos na pandemia”, “Economia em Saúde – Desafios para o futuro”, “Gestão em saúde – reajustar as políticas públicas de saúde por experiência da pandemia”, “COVID-19 na Europa: perspetivas e abordagens”, Pandemica MENTE – O Aqui e o Agora em Saúde Mental”, “Variantes e capacidade de testagem” e “COVID-19: Desafios do processo global de vacinação”.

O evento irá decorrer num formato adaptado ao contexto atual, dando cumprimento às normas de segurança sanitária. Assim, os oradores estarão na Antiga Igreja do Convento São Francisco, estando os restantes participantes a assistir em direto através de uma plataforma digital, na qual se inscrevem previamente.

O congresso culminará com a cerimónia de entrega das Medalhas de Mérito da Ordem dos Médicos. “Trata-se de uma distinção que é conferida a médicos que, pela sua atividade e mérito pessoal, profissional, académico ou associativo tenham contribuído de forma relevante para a dignificação da profissão médica, da Medicina em geral e da Humanidade, identificando-se assim com os valores desde sempre defendidos pela Ordem dos Médicos”, explica o bastonário da Ordem dos Médicos.

Do programa desta iniciativa constam ainda cursos de formação e a submissão de trabalhos científicos, bem como as sessões científicas que preencherão os quatro dias do evento.