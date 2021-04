Ministra da Coesão Territorial desloca-se a Vouzela para presidir à cerimónia de assinatura de acordos de cooperação para a instalação de espaços de coworking no Interior

Vouzela vai receber, no dia 30 de abril, pelas 9h30, no cineteatro João Ribeiro, a cerimónia de assinatura dos

acordos de cooperação para a instalação de espaços de teletrabalho/ coworking no Interior, uma rede criada pelo

Ministério da Coesão Territorial e pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social .

O estabelecimento destes espaços de coworking, previsto no Programa de Estabilização Económica e Social

(PEES), vai contribuir para a dinamização dos territórios do Interior, facilitando a fixação e atração de pessoas e

empresas, diminuindo a necessidade de deslocações e a consequente pegada carbónica e melhorando a

qualidade de vida das populações do Interior, ao promover a conciliação entre vida profissional e familiar.

Em Vouzela, o projeto será dinamizado pela C@adeia – Incubadora de Empresas de Vouzela.

Na sessão estarão presentes a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa; o Secretário de Estado Adjunto, do

Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita; a Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel

Ferreira; a Presidente da CCDRCentro, Isabel Damasceno, os presidentes das CIM e os presidentes de câmara

que integram o projeto na zona centro.