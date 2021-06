mini CAMINHADA PELO FONTELO

No âmbito da construção de um, a candidatura do Bloco de Esquerda promove uma, em que todas as pessoas são convidadas a participar e partilhar

Os momentos de conversa, abertos a todas as pessoas que queiram intervir, serão introduzidos pela Maria Manuel Rola (Deputada da Comissão do Ambiente da Assembleia da República), Nuno Campos e Humberto Mendes (embaixadores do projeto de ciência cidadã VACALOURA.pt), e ainda pelas candidatas à Câmara Municipal de Viseu, Manuela Antunes, e à Assembleia Municipal de Viseu, Carolina Gomes.