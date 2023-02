Milhares de pessoas esperadas no segundo Termas Motorfest, em São Pedro do Sul

Milhares de pessoas são esperadas em São Pedro do Sul para a segunda edição do Termas Motorfest, que se quer consolidar como um evento de atração de públicos à região de Lafões, através dos automóveis e das motos.

A segunda edição do Termas Motorfest, que foi publicamente apresentada, realiza-se de 17 a 19 de março.

O mentor do evento, José Correia, da Promolafões, disse que “2022 foi o ano zero, de arranque de um projeto que se andou a criar durante três anos” e cuja primeira edição foi “um grande êxito”.

Este ano, apesar de “algumas dificuldades inerentes à conjuntura mundial, juntamente com os parceiros, conseguiu colocar-se o evento de pé”, para que seja possível “cimentar” o que aconteceu no ano passado, frisou.

No entender de José Correia, o evento realiza-se “num território mágico para atrair pessoas, públicos novos, e nada melhor do que os automóveis” para o conseguir.

A vertente mais desportiva do evento acontecerá nos dias 18 e 19 (sábado e domingo), com o Rali Cidade Termal, que terá seis classificativas, 61 quilómetros e um limite de 50 inscritos.

O diretor de prova, Rodolfo Rocha, contou que, no sábado, voltará a realizar-se uma Street Stage com início na cidade, o que permitirá “uma grande interação com a população, mas que é uma grande responsabilidade para não criar problemas”.

No domingo, acrescentou, haverá também duas classificativas “no meio da população”, estando a organização a fazer tudo para que “possa ser feita a sua integração com toda a segurança”.

“A atração das famílias com segurança, num clima ambientalmente sustentável, é o que queremos para este rali”, frisou Rodolfo Rocha.

Mas o Termas Motorfest pretende ser mais do que um evento de desporto automóvel, ao proporcionar também experiências gastronómicas, culturais e de bem-estar termal.

As Termas de São Pedro do Sul, no distrito de Viseu, serão o epicentro de todas as experiências e atividades, pensadas para toda a família.

O programa integra um desfile e uma exposição de carros emblemáticos, animação infantil com iniciativas de prevenção rodoviária e este ano, pela primeira vez, um passeio de vespas e outro de SSV (side by side vehicle).

“É um evento de experiências, não é um evento de massas, para quem vem com a família se sentir confortável e não andar aos empurrões”, sublinhou José Correia, justificando que, por isso, cada passeio tem o limite de 30 viaturas.

A segunda edição do Termas Motorfest vai envolver 345 pessoas, entre organização do evento e meios da Câmara Municipal de São Pedro do Sul.

O vice-presidente da Câmara de São Pedro do Sul, Pedro Mouro, considerou que eventos como este contribuem para o crescimento do volume de negócios na área do turismo e para a visibilidade do concelho enquanto destino turístico.

“São estes eventos que associam o desporto à natureza e ao bem-estar que trazem gente a São Pedro do Sul, muito para além dos três dias”, realçou o vice-presidente da autarquia, que investiu mais de 50 mil euros no Termas Motorfest.

