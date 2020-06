Milhares aderem ao desafio lançado pelo Município de Tarouca

Com mais de 126 mil visualizações, e alcançando mais de uma centena de países, o desafio “Vive Tarouca” colocou as pessoas a dançar e partilhar nas redes sociais o desafio lançado pelo grupo de Desporto do Município de Tarouca.

Em tempos de maior confinamento e procurando combater o sedentarismo, o “Vive Tarouca” a disponibiliza semanalmente através das plataformas de comunicação digitais da autarquia um conjunto de propostas estruturadas para todas as faixas etárias, para que os cidadãos se manterem ativos. As aulas são gravadas em vários pontos do Concelho de Tarouca, permitindo assim uma promoção do território.

O desafio “Vive Tarouca” é lançado à sexta-feira, e tem tido um enorme impacto, sendo que as coreografias das músicas “Jerusalema” e Savage Love – Jason Derulo, disponíveis em https://www.youtube.com/watch?v=w3kRM-lJu5I e https://www.youtube.com/watch?v=iENLQSigv-0 , contam já com milhares de partilhas e visualizações.