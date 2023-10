Midas chega a Viseu com 22.ª oficina do país

A Midas abriu em Viseu a sua 22ª oficina da rede, a segunda franqueada em parceria com o grupo MainTarget, indicou, num comunicado.

“No passado dia 12 de outubro, a Midas voltou a expandir a sua presença em Portugal, com a inauguração formal da 22.ª oficina da rede, a Midas Viseu”, referiu a empresa na mesma nota.

De acordo com a empresa, “trata-se de um marco significativo” para o grupo de “serviços automóveis multimarca, uma vez que esta é a segunda oficina franqueada em parceria com o grupo MainTarget e a sétima oficina franqueada no país”.