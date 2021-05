Microchip gratuito para cães adotados no Canil Municipal de Tarouca

O Município de Tarouca promove a partir de 1 de junho nova campanha de adoção, com oferta do microchip eletrónico para os cães adotados no Canil Municipal, que garantirá igualmente o registo gratuito no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC).

A identificação eletrónica consiste na aplicação de um microchip que que contém os elementos identificativos do animal e do seu detentor, e que está associado a uma base de dados nacional.

É uma forma extremamente eficaz de identificação dos animais de companhia, uma vez que acompanhará o animal durante toda a sua vida.

Em caso de abandono ou fuga do animal, qualquer pessoa que o encontre poderá levá-lo a uma clínica veterinária ou canil municipal, onde através de um leitor de microchip obterá a identificação do detentor do animal em causa.

A iniciativa resulta de candidatura submetida e aprovada, e é promovida em parceria com a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV).

Situado na Estrada do Parque Ribeirinho, nº160, o canil municipal está aberto de segunda a sexta, das 9h00 às 17h00. Para mais informações poderá ligar o 934130186, ou enviar um email para canil@cm-tarouca.pt .