Michael Perrottet e Diogo Correia dão espetáculo no Drift de Pinhel

A Cidade Falcão acordou este fim de semana ao som dos motores dos concorrentes

ao Campeonato de Portugal de Drift e da Taça Internacional de Drift, um exclusivo de

Pinhel e do Clube Escape Livre. Batalhas intensas e discussões no limite desenharam

um fim de semana de competição verdadeiramente espetacular.

A terceira prova do Campeonato de Portugal de Drift teve como palco a cidade de

Pinhel e pano de fundo um traçado melhorado pela organização do Clube Escape Livre

e a colaboração total da Câmara Municipal de Pinhel. As mudanças promovidas

orientaram-se para dificultar a tarefa aos pilotos, melhorar a segurança e oferecer

ainda mais espetáculo aos espetadores.

Apesar de todas as limitações impostas pelas Direção Geral de Saúde –

obrigatoriedade de comprovativo de vacinação ou teste negativo, que podia ser feito

gratuitamente no local – o público marcou forte presença em Pinhel. E os pilotos ao

longo dos dois dias de competição recompensaram, com o seu empenho e maestria,

essa adesão dos espetadores. E todos deram por muito bem empregue o seu tempo.

As muitas batalhas que se desenrolaram entre sábado e domingo, verteram até à

parte mais sumarenta do Drift de Pinhel: as semifinais e finais das categorias Iniciados,

Semi Pro e Pro.

A categoria Iniciados contou com a presença de dois pilotos André Nunes e Manuel

Granja, ambos ao volante de modelos da BMW, o primeiro com um E46, o segundo

com um E36. André Nunes superiorizou-se a Manuel Granja, reafirmando-se como um

dos valores seguros para o futuro.

Com 17 pilotos presentes, a Categoria Semi Pro era a mais participada e ofereceu

espetáculo abundante ao longo das muitas batalhas que conduziram até à final onde

Hélder Alves levou o diferenciado Pontiac Fiero à vitória face a Joel Silva ao volante de

um BMW E30. Destaque, ainda, para a presença de modelos como o Ford Mustang GT

de Leandro Crivelaro (11º classificado), o Nissan 200SX de António Costa (12º da geral)

e o Nissan 350Z de José Magalhães (17ª posição), no meio de um oceano de BMW.

Como sempre, a categoria Pro foi a mais espetacular com alguns pilotos a mostrarem

um ritmo de manobra e qualidade acima da média. A presença de Michael Perrottet

trouxe o toque de internacionalização, com o piloto do Nissan a dar espetáculo.

Porém, Diogo Correia usou com maestria o seu BMW M3 e acabou por derrotar o

vencedor da Taça Internacional, Michael Perrottet.

A Taça Internacional, uma organização exclusiva do Clube Escape Livre, apesar das

dificuldades de alguns pilotos em fazer a deslocação a Pinhel, realizou-se na noite de

sábado com a presença de 12 pilotos, entre eles Michael Perrottet da Suíça, Marcos

Correa, de Espanha, e Diogo Correia, piloto português que está a competir na Europa.

A noite foi iluminada pelo brilhantismo dos pilotos e depois de muitas batalhas tudo

aconteceu na grande final onde o piloto suíço e o português se entregaram a um duelo

que beneficiou os espetadores espalhados de forma segura e responsável pelo traçado

de Pinhel. O piloto do Nissan acabou por se superiorizar ao português do bem

preparado BMW M3, que acabaria por se vingar na prova a contar para o Campeonato

de Portugal de Drift.

A memória do piloto Daniel Saraiva foi de novo evocada com a entrega do prémio Fair

Play, que tem o seu nome. Michael Perrottet foi o piloto distinguido.

Mais uma vez, a SPAL foi a responsável pelos troféus entregues aos pilotos.

Rui Ventura, Presidente da Câmara de Pinhel, afirmou que “assistimos a uma

competição absolutamente espetacular, com uma bitola elevadíssima e abrilhantada

com a presença de pilotos que competem ao mais alto nível na Europa. Por isso,

tenho de estar muito satisfeito, agradecer aos pilotos o espetáculo que

proporcionaram e aos muitos espetadores, ainda mais por terem respeitado todas as

regras de segurança. E, mais uma vez, realçar a importância da parceria com o Clube

Escape Livre para alcançarmos este êxito.”