Mercado do Magriço entre hoje e domingo em Penedono

O município de Penedono está a realizar, entre hoje e domingo, mais uma edição do Mercado do Magriço, que tem como objetivo “promover o empreendedorismo, valorizando as iniciativas locais”.

Segundo aquela autarquia, no distrito de Viseu, o Mercado do Magriço “pretende ser montra do empreendedorismo penedonense e das atividades que alavancam a economia deste concelho”, congregando no mesmo espaço “o comércio, a indústria, o setor agrícola e a pecuária”.

O certame tem início hoje à noite com a atuação dos Némanus. No sábado, a animação ficará a cargo dos Calema.