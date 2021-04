Mercado de Trocas e Usados e Mercado Eco regressam no próximo sábado

O Município do Fundão informa que o Mercado de Trocas e Usados, na Praça do Município, e o Mercado Eco, na Rua da Cale, irão recomeçar, no dia 10 de abril, sábado, com medidas reforçadas de proteção.

Na Praça do Município irá decorrer o tradicional Mercado de Trocas e Usados, promovido pelo Município do Fundão, onde é possível promover a venda, compra e troca de objetos que as pessoas têm em casa e que já não querem. O Mercado de Trocas decorre no segundo sábado de cada mês.

No Mercado Eco poderá encontrar produtos saudáveis e animação de rua, numa iniciativa promovida pela Associação Rua da Cale, pela BioEco – Associação de Agricultura Biológica e AgroEcológica e pelo Município do Fundão. Ao longo do dia os comerciantes da Rua da Cale irão, também, promover as suas lojas com atividades. O Mercado Eco irá decorrer, a partir de agora, duas vezes por mês, no segundo e no último sábado de cada mês.

Os mercados irão funcionar de acordo com todas as indicações das Autoridades de Saúde e a autarquia apela a todos os cidadãos que respeitem as orientações da Direção-Geral de Saúde, cumprindo as regras de distanciamento social e o uso de máscara obrigatório.