Mercado de produtos hortícolas em Tondela

Considerando as restrições da Direção Geral de Saúde e as imposições do Estado de Calamidade, o Município de Tondela irá promover um mercado agrícola, às segundas-feiras, a partir do dia 18 de maio, com funcionamento entre as 08:30 e as 12:00.

Este mercado ocorrerá no espaço onde usualmente se realiza a feira semanal de Tondela.

Serão comercializados produtos agrícolas (incluindo plantio), charcutaria, fruta e ferramentas para a atividade agrícola.

Pretende-se, gradualmente, em função das orientações, ir alargando o mercado (feira) a outras áreas de comércio e atividades, assim que tal seja possível, sempre observando as regras de distanciamento e demais condições que nos sejam impostas.

Para o acesso ao espaço, todos os comerciantes e consumidores deverão usar máscara de proteção.

Informa-se ainda que a entrada será condicionada, bem como a circulação pelo espaço.