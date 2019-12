Mercado de Natal e Aldeia dos Sonhos abrem esta quinta-feira, em Viseu

Casinhas de madeira com produtos tradicionais regressam ao Mercado 2 de Maio. Aldeia dos Sonhos proporciona centenas de atividades para os mais pequenos

O Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, o Vereador da Cultura e Turismo, Jorge Sobrado, e o Presidente Associação Comercial do Distrito de Viseu, Gualter Mirandez, inauguram o Mercado de Natal e a Aldeia dos Sonhos do VISEU NATAL 2019, esta quinta-feira, 5 de dezembro, pelas 18h00, no Mercado 2 de Maio.

O momento vai contar com a animação de rua do grupo TRIBAL e com a atuação do MUSICORUM – Coro do Colégio da Imaculada Conceição, com clássicos musicais de Natal.

Entre 5 de dezembro e 6 de janeiro, cerca de três dezenas de operadores económicos da região levam ao Mercado de Natal produtos tradicionais da época, da doçaria tradicional à chocolataria, da queijaria à charcutaria tradicional e dos vinhos do Dão ao artesanato. O espaço será, assim, o meeting point das habituais compras de Natal de viseenses e visitantes da cidade.

A Aldeia dos Sonhos vai oferecer aos mais pequenos um cabaz recheado de diversão: 128 oficinas, 27 peças de teatro, 4 espetáculos de magia e ilusionismo e 21 sessões de “hora do conto”.

A partir de dia 5 de dezembro e até dia 6 de janeiro, o Mercado de Natal vai funcionar de domingo a quinta-feira, entre as 11h00 e as 20h00; de sexta-feira a sábado, entre as 11h00 e as 22h30; dias 24 e 31 de dezembro, entre as 11h00 e as 18h00; dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, das 15h00 às 18h00, com presença opcional dos operadores em ambos os dias.

Já a Aldeia dos Sonhos, nas mesmas datas, vai funcionar nos dias úteis das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30; nos fins-de-semana e feriados vai receber petizes das 11h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.

O Mercado de Natal é organizado pelo Município de Viseu, numa parceria com a Associação Comercial do Distrito de Viseu, entidade que assume a gestão da sua dinâmica comercial.