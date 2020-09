MERCADO AUTOMÓVEL COM QUEDA DE 41,2%, NOS PRIMEIROS OITO MESES

No período de Janeiro a Agosto de 2020, foram colocados em circulação 110.764 novos veículos, o que representou

uma diminuição homóloga de 41,2 por cento.

Por categorias e tipos de veículos observou-se a seguinte evolução do número de unidades matriculadas no nosso

país:

1. Automóveis Ligeiros de Passageiros

No mês de Agosto de 2020 foram matriculados em Portugal 12.417 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja,

menos 0,1 por cento do que no mês homólogo do ano anterior. Nos oito meses de 2020 as matrículas de veículos

ligeiros de passageiros totalizaram 92.474 unidades, o que se traduziu numa variação negativa de 42 por cento

relativamente a período homólogo de 2019.

2. Veículos Ligeiros de Mercadorias

O mercado de ligeiros de mercadorias registou em Agosto de 2020 uma evolução igualmente desfavorável, tendo

registado uma queda de 40,5 por cento face ao mês homólogo do ano anterior, situando-se em 1.960 unidades

matriculadas. Em termos acumulados, no período de Janeiro a Agosto de 2020 o mercado atingiu 16.111 unidades, o

que representou um decréscimo de 36,7 por cento face ao período homólogo do ano anterior.

3. Veículos Pesados

Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, no oitavo mês do

ano verificou-se uma queda de 7,2 por cento em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido

comercializados 285 veículos desta categoria. De Janeiro a Agosto de 2020 as matrículas totalizaram 2.179 unidades,

o que representou uma queda do mercado de 39,5 por cento relativamente ao período homólogo de 2019.