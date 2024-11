Mercadinho de Natal > 8 DEZ a 5 JAN

Inscrições até 28 NOV



A quadra natalícia aproxima-se e no âmbito da programação do Município para esta

época tão mágica e especial, irá decorrer de 8 de dezembro de 2024 a 5 de janeiro de

2025, o Mercadinho de Natal, no Largo Dr. Joaquim de Almeida, em Oliveira de

Frades.

Esta iniciativa destina-se à divulgação da gastronomia, artesanato e produtos locais,

com exposição e venda de produtos, preferencialmente típicos do Natal, onde poderão

participar associações, artesãos e produtores, com sede no nosso concelho.

A inscrição é gratuita e deverá ser efetuada em formulário próprio, obtido através do

link: https://cm-ofrades.pt/mercadonatal/, sendo preenchido e entregue, até ao dia 28 de

novembro, no Museu Municipal ou através do e-mail: cultura@cm-ofrades.pt