Mensagem de Páscoa do Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Frades

A Páscoa é uma época com tradições bem enraizadas no nosso concelho, é tempo de família,

partilha, generosidade e solidariedade em que se assinala o renascimento da vida.

Este ano, face à evolução epidemiológica desta pandemia, não podemos marcar o tão esperado

reencontro pascal em família, mas podemos e devemos ser solidários. E no atual contexto de

isolamento social ser solidário significa ficar em casa e não celebrar esta quadra em família,

significa ficarmos longe uns dos outros! E por mais triste que isto nos pareça, a realidade é que

quanto mais longe estivermos fisicamente, mais juntos e unidos estaremos nesta luta em travar

este vírus que está a assolar a humanidade.

Sejamos humanos mais do que nunca! É esse o meu apelo, cumpram as recomendações das

restrições de circulação e ajuntamento. Será uma Páscoa diferente, mas que seja vivida com

pensamento positivo e serenidade de que juntos vamos conseguir vencer esta batalha.

Neste sentido, a minha mensagem é de esperança e de solidariedade!

Em meu nome e em nome do Município, desejo a todos uma feliz e Santa Páscoa!

Por si,

Por nós,

Pela sua e nossa saúde,

#Fiqueemcasa nesta Páscoa!

O Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Frades,

Paulo Ferreira