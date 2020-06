Meet@ua para esclarecer as dúvidas dos estudantes do Secundário

É, provavelmente, o maior evento online alguma vez promovido por uma Universidade nacional. Chama-se meet@ua e, em tempos de distanciamento físico, é a resposta da Universidade de Aveiro (UA) às questões dos alunos do secundário que já estão com os olhos no Ensino Superior. O evento online, que decorre de 22 a 26 de junho, vai colocar milhares de jovens a conversarem com professores e estudantes da UA sobre as respetivas licenciaturas e mestrados integrados.