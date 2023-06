Médio João Costinha assina pelo Tondela até 2025

O médio João Costinha, de 30 anos, assinou pelo Tondela até junho de 2025, anunciou hoje a SAD do clube da II Liga portuguesa de futebol.

“Costinha é o mais recente reforço do Tondela. Num contrato válido até final de junho de 2025, o médio natural de Coimbra regressa a uma região que bem conhece”, anuncia a SAD, em comunicado.

Citado pelo clube, Costinha, de 30 anos, agradece o “convite ‘auriverde’ e o esforço demonstrado” nele, atitude que defendeu como “muito importante” para ter assinado pelos beirões.

No seu entender, o Tondela é um clube com “um ADN muito próprio” com o qual se identifica, assim como um povo “muito aguerrido, uma equipa com qualidade, mas também que dá tudo em campo”.

“E isso é um pouco a imagem do que são as pessoas da Beira e é algo que eu gosto bastante, é um casamento perfeito. Vi a simbiose que existiu entre adeptos e equipa na temporada passada, o objetivo é seguirmos nesse caminho”, apontou.

João Costinha junta-se aos também médios André Ceitil e Hélder Tavares e ainda ao guarda-redes Iuri Miguel que também assinaram pelo Tondela para a próxima época.

Na equipa liderada pelo treinador Tozé Marreco estão também os defesas Bebeto e Ricardo Alves, o capitão, que também prolongaram os respetivos contratos com o clube.

O Tondela terminou a edição 2022/23 da II Liga na 11.ª posição, com 40 pontos.