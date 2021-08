Médio espanhol Iker Undabarrena assina pelo Tondela até 2023

O médio Iker Undabarrena, de 26 anos, é reforço do Tondela, depois de ter assinado até junho de 2023 pelo clube da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a SAD.

“A CD Tondela – Futebol SAD informa que Iker Undabarrena é reforço para as próximas duas temporadas”, anunciou hoje o Tondela na sua página oficial da internet.

Segundo a nota de imprensa, o médio centro espanhol, de 26 anos, “formado no Athletic Bilbau assinou um contrato válido até junho de 2023” com o Tondela e “vestirá a camisola 21”.

“Venho com o objetivo de ajudar e fazer uma época bonita. Falei com o Roberto Olabe, que me disse que o Tondela é um clube muito familiar, em que todos se tentam ajudar uns aos outros. É um clube que está a crescer e quer continuar a crescer, tal como eu”, disse o novo reforço, aos canais de comunicação do clube.

Iker Undabarrena junta-se a Renat Dadashov, Eduardo Quaresma, Manu Hernando, Daniel dos Anjos e Tiago Dantas e ainda a jogadores que transitam da última época, como Bebeto, Jota, Tiago Almeida, Naoufel Khacef, Ricardo Alves, Jaquité, Pedro Augusto, João Pedro e Telmo Arcanjo.

Também continuam no plantel os guarda-redes Joel Sousa, Babacar Niasse e Pedro Trigueira e os avançados Salvador Agra, Jhon Murillo, Tomislav Strkalj, Souley e Rafael Barbosa.