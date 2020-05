Médicos e enfermeiros vão a casa dos utentes realizar consultas

Teve início ontem, segunda-feira, 11 de maio, o programa “Visitação Domiciliária” que contempla a realização de consultas médicas e de enfermagem nos domicílios dos utentes, permitindo assim evitar a sua deslocação à unidade de saúde, com os riscos inerentes.

O programa é uma iniciativa da Unidade de Saúde Familiar Aquilino Ribeiro (USF AR), de Moimenta da Beira, e é implementado, em colaboração com a Câmara Municipal, diariamente, exceto às sextas-feiras, nos períodos da manhã e tarde, com recurso à Unidade Móvel de Saúde da Autarquia, e cumpre a diretiva do Ministério da Saúde que apelou à retoma da atividade programada nas unidades de saúde, privilegiando neste sentido a deslocação ao domicílio do doente e também o recurso a meios não presenciais.

Os critérios de prioridade são os grupos de risco: diabetes, hipertensão, doença respiratória crónica, impossibilidade de deslocação ao Centro de Saúde, entre outros. E os critérios de marcação privilegiam os utentes com idade igual ou superior a 65 anos.

“Trata-se de uma iniciativa que terá um impacto muito positivo nas condições de prestação de cuidados de saúde à população mais fragilizada”, reconhece o Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira.