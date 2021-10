Médicos alertam população idosa para os sintomas das doenças valvulares

A Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC) alerta para o facto das principais doenças valvulares, isto é, da insuficiência mitral e da estenose aórtica, estarem a aumentar, devido à longevidade dos portugueses. Esta iniciativa surge no âmbito do Dia Internacional do Idoso, que se assinala a 1 de outubro, e pretende sensibilizar para a importância de se valorizarem os sintomas e de se procurar ajuda médica, de forma a iniciar um tratamento precoce.

“Atualmente, mais de 6 por cento da população octogenária tem estenose aórtica. Em relação à doença mitral, estes números não serão menores, pois uma porção significativa das pessoas que tiveram um enfarte agudo do miocárdio ou têm insuficiência cardíaca acabam por desenvolver insuficiência mitral”, afirma Eduardo Infante de Oliveira, presidente da APIC.

“É importante que a população idosa esteja atenta a sintomas como cansaço, falta de ar e incapacidade para realizar as tarefas que faziam anteriormente e que os transmitam ao seu médico assistente. Desta forma, é possível fazer-se um diagnóstico atempado e uma atuação precoce por parte da equipa de Cardiologia de Intervenção. Muitas pessoas continuam a desvalorizar os sintomas, por considerarem que advêm da longevidade, levando a que só procurem o médico quando já há alguma gravidade, o que pode ser um pouco tarde”, afirma Rui Campante Teles, coordenador nacional da iniciativa Valve for Life.

A estenose aórtica é uma doença que afeta cerca de 32 mil portugueses, maioritariamente pessoas acima dos 70 anos, limitando as suas capacidades e qualidade de vida. A aorta é a principal artéria do nosso corpo que transporta sangue para fora do coração. Quando o sangue sai do coração flui da válvula aórtica para a artéria aorta. A válvula aórtica tem como função evitar que o sangue bombeado pelo coração volte para trás. Na presença de estenose, a válvula aórtica não abre completamente, vai ficando cada vez mais estreita e isso impede o fluxo sanguíneo para fora do coração. Se não for detetada atempadamente esta doença pode ter um desfecho letal. Os principais sintomas de estenose aórtica são cansaço, dor no peito e desmaios.

A insuficiência mitral é a segunda doença valvular mais comum, em todo o mundo, e antecipa-se que a sua prevalência aumente nos próximos anos, com o envelhecimento da população. É mais comum em homens e aumenta com a idade. Caracteriza-se por um refluxo de sangue através da válvula mitral. Cada vez que o ventrículo esquerdo se contrai, ou seja, à medida que o ventrículo esquerdo bombeia o sangue para a aorta, uma porção de sangue retorna em direção à aurícula esquerda, aumentando o volume de sangue e pressão nesse local. Por sua vez, o aumento da pressão na aurícula esquerda irá traduzir-se num aumento da pressão nas veias dos pulmões. Ou seja, a insuficiência mitral leva a uma menor quantidade de sangue bombeado para a circulação geral a cada batimento cardíaco e, simultaneamente, a um aumento de pressão na circulação pulmonar, comprometendo a sua função. Estes mecanismos de doença provocam falta de ar e cansaço de agravamento progressivo.