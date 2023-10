Mau tempo: Câmara de Viseu reabre espaços verdes

Os espaços verdes da cidade de Viseu que encerraram na passada segunda-feira devido ao mau tempo reabriram hoje, anunciou a Câmara.

A Mata do Fontelo, a Mata do Serrado, a Mata da Quinta do Bosque, a Mata da Quinta da Cruz e o Parque Aquilino Ribeiro foram interditados ao público durante a tempestade Aline.

“O município de Viseu, desde o primeiro dia, levou a cabo diversos trabalhos de limpeza, com vista à reparação dos danos causados”, explicou a autarquia, em comunicado.

Após a realização de vistorias técnicas para “verificar a segurança dos espaços”, concluiu que estes estavam “em condições de serem reabertos”, acrescentou.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 22:00 de quinta-feira e as 07:00 de hoje 131 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria em Lisboa e na Área Metropolitana do Porto, sem causar vítimas nem danos avultados.

Num balanço anterior, a ANEPC tinha registado até às 22:00 de quinta-feira 2.694 ocorrências devido ao mau tempo, a maioria na região de Lisboa.

Fonte da ANEPC sublinhou que, entre as 00:00 e as 22:00 de quinta-feira, a área mais afetada foi a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.292 ocorrências, enquanto a região Centro contabilizou 490 e o Alentejo 430.