Marítimo empata em Viseu e falha acesso ao play-off de subida à I Liga

O Marítimo falhou o acesso ao play-off de subida ao principal escalão ao empatar a dois golos em Viseu, frente ao Académico, em jogo da 34.ª e última jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Marquinho, aos quatro minutos, adiantou a formação viseense, Xadas, com um grande golo, restabeleceu a igualdade aos 24, e Diogo Mendes consumou a reviravolta, aos 64, mas André Clóvis viria a restabelecer o empate, aos 82.

O empate revelou-se insuficiente para as aspirações dos madeirenses, que terminaram a II Liga no quarto posto, com 64 pontos, os mesmos do AVS, que, apesar da derrota com o Tondela (1-0), segurou a terceira posição e a presença no play-off, face à vantagem no confronto direto com os ‘verde-rubros’.

No Fontelo, antes do apito inicial de Fábio Veríssimo, os academistas ficaram a conhecer o ‘Viri’, a nova mascote do emblema beirão, e viriam a vibrar logo aos quatro minutos com o primeiro golo da equipa, com um forte remate de Marquinho, à entrada da área, sem hipóteses de defesa para Samu.

E o segundo golo poderia ter acontecido dois minutos volvidos, com Ott a isolar-se pela direita, mas a optar pela assistência em vez do remate, e o lance perdeu-se.

Obrigado a vencer para se manter na luta pelo play-off de subida, o Marítimo reagiu, e depois de algumas aproximações perigosas, chegou ao empate aos 24 minutos, com um grande golo de Xadas, num remate de longe ao ângulo da baliza defendida por Gerth.

Animados pelo resultado que lhes era favorável na Vila das Aves, os insulares chegaram à vantagem aos 64 minutos, na sequência de um canto, com Gerth a falhar a saída dos postes e Diogo Mendes a enviar a bola de cabeça para o fundo da baliza deserta.

Balde de água fria para as duas centenas de adeptos madeirenses no Fontelo foi o golo do empate, aos 82 minutos, com André Clóvis, de cabeça, e na sequência de um canto, a restabelecer a igualdade.

Com o empate em Viseu, o Marítimo terminou o campeonato no quarto lugar, com 64 pontos, e o Académico de Viseu está, à condição, na 11.ª posição, com 43 pontos, podendo ser ultrapassado pela União Leiria, que hoje defronta o líder e já promovido Santa Clara.

Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu – Marítimo, 2-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Marquinho, 04 minutos

1-1, Xadas, 24

1-2, Diogo Mendes, 64.

2-2, André Clóvis, 82.

Equipas:

– Académico de Viseu: Gerth, Bandarra (João Pinto, 78), André Almeida, Arthur Chaves, Milioransa (Henrique Gomes, 46), Sori Mané (Maiga, 78), Messeguem (Tomás Silva, 78), Marquinho, Famana Quizera (Yuri Araújo, 63), Ott e André Clóvis.

(Suplentes: Sampaio, João Pinto, Kauã Oliveira, Henrique Gomes, Tomás Silva, Samba Koné, Maiga, Yuri Araújo e Rodrigo Pereira).

Treinador: Gil Oliveira.

– Marítimo: Samu, Tomás Domingos, Rodrigo Borges (Zainadine, 43), Jr. Almeida, China (Euller, 79), Diogo Mendes (Dylan, 89), Guirassy, Xadas (Kanu, 79), Francis Cann, Lucas e Platiny (França, 79).

(Suplentes: Teixeira, Zainadine, Edgar Costa, Dylan, Kanu, Euller, Xiko, Pedro Silva e França).

Treinador: Fábio Pereira.

Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ott (09), André Clóvis (50), Samu (70), China (73) e Gerth (90+3).

Assistência: 1.427 espetadores.