Marchas Populares de Oliveira do Conde canceladas

O Grupo Recreativo e Cultural Zés Pereira, de Oliveira do Conde, cancelou a realização das Marchas Populares de 2020.

Face às medidas adotadas para diminuição do risco de contágio do COVID 19, e seguindo as orientações nacionais, a direção da coletividade cancelou a realização desta prática popular por considerar que a sua preparação/realização – ensaios e marcha – poderia constituir um risco para a saúde pública dos participantes e público e comprometer todas as medidas até agora adotadas para evitar a propagação da pandemia.