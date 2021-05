No âmbito da iniciativa “Maratonas com Orquestra de Bolso”, o Município de Pinhel acolhe a Orquestra Sem Fronteiras para dois dias intensos de pequenos concertos a realizar em várias localidades do concelho.

No sábado, dia 22, a Orquestra Sem Fronteiras vai atuar nas igrejas paroquiais de Freixedas e Lameiras, às 14.00h e às 17.00h, respetivamente.

À noite, a partir das 21.30h, o concerto é em Pinhel, no Parque Municipal da Trincheira, onde decorre a 18ª Feira do Livro.

No domingo, dia 23, as atuações prosseguem nas igrejas paroquiais de Azêvo e Pínzio, às 11.30h e 15.00h, respetivamente.

De referir que a Orquestra Sem Fronteiras foi criada com o objetivo de apoiar e fixar o talento jovem no interior do país, combatendo o abandono do ensino da música e premiando o mérito académico. Simultaneamente, a Orquestra pretende espalhar o acesso à cultura, e para isso apresenta-se em localidades do interior, oferecendo concertos, ensaios abertos e ações de pedagogia e introdução à música às populações locais. É deste modo que promove os valores de cooperação e integração transfronteiriça, combinando lado a lado músicos portugueses e espanhóis, numa programação que está representada de ambos os lados da fronteira.

Maratonas com Orquestra de Bolso:

Sábado | 22 de maio

14h00 | Concerto em Freixedas (Igreja Paroquial)

17h00 | Concerto em Lameiras (Igreja Paroquial)

21H30 | Concerto em Pinhel – Auditório do Parque da Trincheira (integrado na programação da 18ª Feira do Livro de Pinhel)