Mapas Natureza sobe ao Vale do Côa

O projeto Mapas Natureza prepara-se para a penúltima paragem da sua viagem pelas áreas naturais da Região Centro e desloca-se esta semana até ao Vale do Côa, com atividades abertas ao público entre os dias 8 a 10 de outubro, em Figueira de Castelo Rodrigo, Cidadelhe e Barragem de Santa Maria de Aguiar.

Desde julho e até outubro, o Mapas Natureza leva concertos, criação colaborativa, instalações, documentários, piqueniques, caminhadas performativas e atividades a Sicó/Alvaiázere, Serra da Estrela, Serra da Lousã, Geopark Naturtejo , Vouga-Caramulo, Serras d’Aire e Candeeiros, Malcata, Açor, Vale do Côa e Gardunha. São mais de 50 artistas, da música às artes plásticas, a percorrerem dez destinos naturais portugueses num programa que propõe o encontro entre a natureza, as comunidades e as artes.

Dar eco a uma narrativa do real que, a partir da memória do indivíduo e da vida se guia pela arte, é esta a missão desta primeira edição do Mapas Natureza. Promovido pela Destinature, o programa completo poderá ser consultado em mapas-natureza.pt . O Mapas Natureza é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do CENTRO2020 – Programa Operacional Regional do Centro.

PROGRAMAÇÃO MAPAS NATUREZA

8 a 10 de outubro, Vale do Côa

sexta-feira, 8 de outubro (Largo Manuel Proença, Figueira de Castelo Rodrigo)

21h30 Pessoas-Mapas (Projeção de Documentários)

22h00 Lavoisier (Concerto)

sábado, 9 de outubro (Cidadelhe)

15h00 Conversa

16h00 Falcoeiro por um dia (Workshop)

17h00 Estranhofone

18h00 Samuel Martins Coelho + César Estrela (Co-criação com a comunidade)

domingo, 10 de outubro (Barragem de Santa Maria de Aguiar)

10h30 Associação Lagarto (Caminhada)

12h00 Piquenique

12h30 Jogos do Helder

14h30 Brincar de Rua