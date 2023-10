Mangualde terá 550 lugares de estacionamento inteligente em 2025

O centro da cidade de Mangualde terá em funcionamento, a partir de abril de 2025, cerca de 550 lugares de estacionamento inteligente, que representam um investimento superior a 300 mil euros, anunciou hoje a Câmara.

O objetivo deste projeto, intitulado Smart Parking, é criar um sistema de informação de mobilidade urbana em tempo real, através da colocação de sensores em lugares individuais e da instalação de painéis com a informação da sua disponibilidade.

“É um projeto que vai facilitar muito a vida dos cidadãos, que coloca Mangualde na linha da frente no que diz respeito a soluções tecnológicas e digitais, em direção a um território inteligente e sustentável”, considerou o presidente da Câmara de Mangualde, Marco Almeida.

A partir de uma plataforma, será possível gerir toda a informação sobre a ocupação dos cerca de 550 lugares, sendo os cidadãos informados da disponibilidade de estacionamento através de uma aplicação para telemóvel.

Segundo Marco Almeida, “o facto de os cidadãos deixarem de andar à procura de lugar para estacionar os veículos poupa-lhes tempo e dinheiro”.

Por outro lado, este projeto, cujos trabalhos arrancaram na segunda-feira e que têm um prazo de execução de 540 dias, contribuirá “para a neutralidade carbónica, tornando o território mais competitivo e atrativo”.

Com um investimento de 319 mil euros cofinanciado em 85 por cento pelo FEDER, no âmbito das Smartcities, o Smart Parking enquadra-se no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da cidade de Mangualde.

A autarquia garantiu que, no futuro, as zonas pagas vão manter-se as mesmas, sem qualquer alteração.