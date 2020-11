Mangualde – Sete detidos por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Mangualde, no dia 18 de novembro, deteve cinco homens com idades compreendidas entre os 17 e os 54 anos e duas mulheres de 23 e 39 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Nelas e Viseu.

No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de cinco meses, os militares da Guarda apuraram que os suspeitos adquiriam droga na área metropolitana do Porto, vendendo-a de forma direta a consumidores residentes nos concelhos de Nelas e de Viseu, bem como a outros que aí se deslocavam. Estão sinalizados cerca de 40 consumidores adquiriam droga aos suspeitos.

No decorrer das diligências policiais, foram realizadas três buscas domiciliárias que culminaram na apreensão do seguinte material:

57 doses de cocaína;

54 doses de heroína;

15 telemóveis;

Um bastão extensível;

Uma pistola de ar comprimido;

Um computador portátil;

400 euros em numerário;

Diverso material de armazenamento e embalamento de estupefacientes.

Os sete detidos permanecem nas instalações da GNR até serem presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Nelas, no dia 20 de novembro.

A operação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) do Comando Territorial da Guarda e com o apoio da Polícia de Segurança Pública.