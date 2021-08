MANGUALDE RECEBE ESPETÁCULO QUE UNE O CIRCO E O TEATRO

O Município de Mangualde irá receber o espetáculo de circo/teatro “Desafios”, que irá animar a noite dos mangualdenses. A iniciativa, que acontece no âmbito da Programação Cultural em Rede através da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, terá lugar no dia 15 de agosto, pelas 21h30, no Largo Dr. Couto.

“Desafios” é um projeto do Trigo Limpo teatro ACERT em parceria com João Paulo Santos, que une o novo circo com o teatro, onde é recriado o dia-a-dia da comunidade, mas explorando “viver uma pequenez social e mundana, castradora da alegria de viver uni­versalista e livre que anteviu aquando da Revolução de Abril”.

A lotação é limitada e os lugares são marcados, de forma a respeitar as normas emanadas pela DGS. A entrada é gratuita, mas com aquisição obrigatória de bilhetes na Biblioteca Municipal e/ou na Papelaria Adrião.

A organização solicita a todos que respeitem sempre as regras da DGS e as indicações/sinalética no local, mantendo sempre o distanciamento social de segurança e as regras de etiqueta respiratória.

DESAFIOS

A relação criativa da ACERT com João Paulo Santos e a Companhia O Último Momento teve início em 2005, quando a companhia esteve em residência artística no Novo Ciclo ACERT, em Tondela, na preparação do seu espetáculo Peutêtre. E a partir daí a relação foi-se estreitando ao longo dos anos, entre várias residências artísticas e apresentações.

Em 2016, integrado no projeto Cirkus Lab, construiu-se o espetáculo Não tens coragem?!, uma produção conjunta de O Último Momento, Trigo Limpo teatro ACERT e Na Xina Lua – Grupo de Teatro da Escola Secundária de Tondela, companhia residente do Novo Ciclo ACERT.

De toda esta vivência, foi ficando sempre uma enorme vontade de voltar a criar um espetáculo em conjunto. E dessa vontade nasceu esta criação, Desafios, fruto de duas residências artísticas em Tondela, com estreia a 13 de novembro de 2019 no FINTA – Festival Internacional de Teatro ACERT.

SINOPSE

Desafios é um projeto de cruzamento do novo circo com o teatro, com uma forte componente cenográfica, desenvolvendo uma narrativa comum em que os dois mundos criativos se cruzam, provocam e desenvolvem.

Desafios é o confronto entre o físico e o etéreo, entre o saber e o desco­brir, entre o mexer-se e o ficar parado… Um desafio constante de analisar a existência à luz de um quotidiano diferente, em que o mundo se divide entre quem arrisca e quem se mantém, entre os que aceitam os desafios e os que, por medo, continuam a pisar o chão, receosos e inseguros.

Desafios recria a vivência quotidiana das comunidades, das nossas comu­nidades, a vivência no interior de um país, do mundo, mas remetido a viver uma pequenez social e mundana, castradora da alegria de viver uni­versalista e livre que anteviu aquando da Revolução de Abril.

FICHA TÉCNICA E ARTÍSTICA

Dramaturgia: Coletiva a partir das “Cartas a Theo” de Vincent Van Gogh

Encenação: João Paulo Santos e Pompeu José

Cenografia: Pompeu José

Música: Miguel Cordeiro (ao vivo)

Movimento: Juliana Gamas

Figurinos: Adriana Ventura

Interpretação: António Rebelo Gustavo Cunha Ilda Teixeira João Filipe Santos João Paulo Santos Margarida Loureiro Margarida Oliveira Pedro Sousa Sandra Santos Susana Alves

Luz: Paulo Neto

Som: Luís Viegas

Design gráfico: Zétavares

Vídeo: Zito Marques

Fotografia: Carlos Fernandes Carlos Teles e Rui Coimbra

Serralharia: Araufer

Engenharia Mecânica: Ângela Neves e José Salgueiro Marques (Dep. Engenharia Mecânica e Gestão Industrial, I. P. V. – Esc. Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu)

Produção: Marta Costa e Rui Coimbra

Secretariado: Paula Pereira e Rui Vale

135ª Produção do Trigo Limpo teatro ACERT

Classificação: Maiores de 12 anos

Duração: 60 minutos