MANGUALDE: Nona edição de desfile de moda regressa em setembro

A nona edição do “Mangualde Fashion” está de regresso no dia 02 de setembro, ao Largo Dr. Couto, anunciou hoje a Câmara Municipal de Mangualde, que abriu as inscrições.

Segundo um comunicado de imprensa, este desfile visa “promover e dinamizar o comércio e as marcas locais, bem como dar uma oportunidade no mundo da moda aos jovens que sonham enveredar por esse caminho”.

“Assim, o casting para a escolha dos manequins que irão desfilar terá lugar no próximo dia 04 de agosto, no auditório da Câmara Municipal de Mangualde, e destina-se a jovens entre os 15 e os 30 anos de idade, com, no mínimo, 1,65 m de altura”.

As inscrições para a participação nesta iniciativa são limitadas e devem ser efetuadas até ao dia 01 de agosto, através dos contactos da autarquia, que promove o evento com o apoio da Associação Empresarial de Mangualde.