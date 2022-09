MANGUALDE: Município promove visita à Ermida de Nossa Senhora de Cervães

O município de Mangualde promove, no sábado à tarde, uma visita guiada à Ermida de Nossa Senhora de Cervães, em Santiago de Cassurrães, uma iniciativa que permitirá revisitar a obra escrita de Alexandre Alves sobre o património do concelho.

Segundo a autarquia, a visita à ermida será conduzida por António Tavares, especialista em património e historiador do município, partindo dos textos de Alexandre Alves. Haverá ainda um momento musical protagonizado pelo grupo coral de São José da Paróquia da Cunha Baixa.

A visita enquadra-se na programação das comemorações do centenário do nascimento de Alexandre Alves, do 25º aniversário da Biblioteca Municipal e do 80º aniversário da Revista Beira Alta, que têm sido desenvolvidas pelo município durante este ano, em parceria com a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, a Direção da Revista Beira Alta e o Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu.

“Pretende-se com esta programação revisitar a obra escrita de Alexandre Alves sobre o património de Mangualde, e, também, projetar a sua imagem ao nível da região Dão Lafões sobre a qual desenvolveu investigação”, justifica a autarquia.