MANGUALDE: Município dinamiza duas comunidades de energia renovável

O município de Mangualde está a dinamizar duas comunidades de energia renovável no concelho, uma no centro urbano e outra em Tibaldinho, com o objetivo de proteger o ambiente e gerar poupança para os cidadãos.

Segundo esta autarquia do distrito de Viseu, a entrega das manifestações de interesse em participar nestas Comunidades de Energia Renovável (CER), que tiram partido de uma central fotovoltaica instalada em cada um dos locais, deve ser feita até sexta-feira.

O projeto das CER é uma iniciativa dinamizada pelo município, no âmbito da sua estratégia de promoção das energias renováveis no concelho, com o apoio da União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, da Associação Empresarial de Mangualde e do Centro Cultural Social e Desportivo de Tibaldinho.

