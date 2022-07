MANGUALDE: Município combate nemátodo da madeira em 500 hectares

A Câmara Municipal de Mangualde anunciou hoje que foi aprovada uma candidatura de cerca de um milhão de euros, em parceria com a Associação de Produtores Florestais – Dão Flora, que permitirá à autarquia “intervencionar 500 hectares do concelho”.

Segundo um comunicado de imprensa daquele município do distrito de Viseu, com este financiamento do Programa de Ação Nacional para Controlo do Nemátodo da Madeira do Pinheiro e do seu Inseto Vetor, a autarquia implementará o projeto “nos próximos três anos”.

Assim, refere o documento, em “algumas freguesias do concelho serão efetuadas as seguintes intervenções: identificação de árvores com sintomas; instalação e monitorização de armadilhas; recolha de amostras e realização de análises laboratoriais”.

O município contempla ainda, após a sinalização do problema, o “abate e eliminação no local de árvores afetadas; tratamentos fitossanitários – silvicultura preventiva e tratamentos fitossanitários – químicos”.