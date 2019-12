O Município de Mangualde marcou presença no IV Encontro de Investidores da Diáspora, que decorreu entre os dias 12 e 14 de dezembro, e foi organizado pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, a CIM Viseu Dão Lafões e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Mangualde teve assim a oportunidade, com o seu stand na zona de exposições, de dar a conhecer as tradições e os produtos regionais do concelho, bem como o CIDEM – Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde.

Os Encontros de Investidores da Diáspora realizam-se, anualmente, sob o lema “Conhecer para Investir”. Estes eventos visam fornecer aos empresários portugueses no estrangeiro o acesso a informação em áreas-chave sobre as políticas públicas em Portugal, nomeadamente no plano dos mecanismos institucionais de apoio ao investimento, por via da presença de membros do Governo de Portugal e de responsáveis de entidades públicas em diferentes domínios.

Outro objetivo destes encontros passa por facilitar o estabelecimento de redes de contacto entre os empresários portugueses no estrangeiro e aqueles que exercem a sua atividade em Portugal, proporcionando-lhes um espaço para o diálogo, o debate e a partilha de experiências. Ao mesmo tempo, procura-se contribuir para fortalecer um sentimento identitário comum entre os empresários portugueses pelo mundo, independentemente dos países onde estão estabelecidos e das realidades e contextos específicos em que se inserem.