MANGUALDE DISTINGUIDO PELA COMISSÃO PARA A CIDADANIA E IGUALDADE DE GÉNERO

A Câmara Municipal de Mangualde recebeu esta manhã, dia 23 de outubro, a Menção Honrosa “Viver em Igualdade” pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, pelo trabalho realizado na promoção da igualdade, um prémio que distingue municípios com boas práticas na integração da igualdade de género, cidadania e não discriminação. Este prémio é assim recebido um dia antes do Dia Municipal para a Igualdade que é assinalado amanhã, dia 24 de outubro.

A vereadora da Ação Social, Maria José Coelho, representou o município na cerimónia de entrega do prémio em S. João da Madeira, contando com a presença da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, da Presidente da CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Sandra Ribeiro, e do Vice-presidente da CIG, Manuel Albano.

Maria José Coelho, congratulou-se com a atribuição desta Menção Honrosa que “reconhece o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de uma década pelo município para a promoção da igualdade de género, essencial para garantir a qualidade de vida em todas as esferas da sociedade numa lógica de coesão social ” e que se afigura como impulsionador para “dar continuidade ao compromisso de fomentar a cidadania, a igualdade de oportunidades e da não discriminação”.

O prémio é uma iniciativa bienal, promovida pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação (ENIND)- Portugal + Igual – concretamente inscrita nos três Planos Nacionais de Ação que definem objetivos estratégicos e específicos em matéria de igualdade entre mulheres e homens (IMH).