MANGUALDE – BOLSAS DE ESTUDO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

A Câmara Municipal de Mangualde vai atribuir bolsas de estudo aos estudantes do Ensino Superior do concelho pelo quinto ano consecutivo. Uma ação inserida nas políticas educativas e sociais do município, que visa ajudar os jovens da região em que as condições financeiras do agregado familiar não permitem que frequente o Ensino Superior.

Considerando as dificuldades económicas que afetam algumas famílias do município, a autarquia de Mangualde entende que deve apoiar e motivar a progressão de estudos após a escolaridade obrigatória, através da atribuição de bolsas de estudo a jovens naturais e residentes do concelho, incentivando assim a formação de quadros técnicos superiores na região. Esta medida para além combater o abandono escolar por falta de condições monetárias, é uma iniciativa de promoção à igualdade de oportunidade e coesão social.