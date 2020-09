MANGUALDE ASSINALA DIA DO MUNICÍPIO COM UM CONJUNTO DE ESPETÁCULOS

O Município de Mangualde vai organizar um conjunto de espetáculos no âmbito da comemoração do Dia do Município, que se celebra a 8 de setembro. Estes concertos vão ocorrer no fim de semana de 4 a 8 de setembro na Rotunda Largo Dr. Couto, na Sra. Castelo e na Biblioteca Municipal de Mangualde, a partir das 17h00. Todo o programa foi adaptado por forma a seguir as recomendações de segurança da Direção Geral de Saúde (DGS).

Com som projetado por todo o centro da cidade, na sexta-feira, dia 4 a alegria e a vivacidade terão lugar na Rotunda Largo Dr. Couto com a atuação de Mosca na Sopa, pelas 18h30. Já no sábado, dia 5, os espetáculos decorrerão a partir das 17h, na Sra. Castelo, com a atuação da Associação Jovens do Castelo Sunset: DJ “Deepblue”, seguindo-se o concerto do Conservatório de Viseu e da Orquestra POEMa com o “Concerto Música Clássica”, na Biblioteca Municipal de Mangualde, pelas 21h30. Este concerto terá a lotação limitada a 70 lugares, seguindo as recomendações da DGS, pelo que os interessados devem reservar lugar através do telefone 232 619 889.

De 6 a 8 de setembro este conjunto de espetáculos vão decorrer, ao ar livre, na Rotunda Largo Dr. Couto, sempre às 18h30. No domingo, dia 6, chega a Mangualde o concerto de Paulo Lima com “Music for Movies”, já na segunda-feira, dia 7, o Quarteto de Acordeões e, para finalizar a 8 de setembro o concerto dos Contracanto Associação Cultural com a atuação “O Fado nasceu um dia…”.

Mais informações em www.cmmangualde.pt

Programa

Dia 4 | Mosca na Sopa | Rotunda Largo Dr. Couto – 18:30h

Dia 5 | Deepblue | Sra. Castelo – 17h

Dia 5 | Concerto de Música Clássica do Conservatório de Viseu e O. POEMa | Biblioteca Municipal de Mangualde – 21:30h

Dia 6 | Paulo Lima | Rotunda Largo Dr. Couto – 18:30h

Dia 7 | Quarteto de Acordeões | Rotunda Largo Dr. Couto – 18:30h

Dia 8 | Contracanto | Rotunda Largo Dr. Couto – 18:30h