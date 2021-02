MANGUALDE APOIA BANDAS DE MÚSICA LOCAIS

Câmara Municipal de Mangualde assinou protocolo para apoiar a resiliência das Bandas Filarmónicas.

O Município de Mangualde assinou um protocolo de apoio às Bandas de Música locais com atividade, nomeadamente a Sociedade Filarmónica Lobelhense, a Associação Humanitária e Cultural de Abrunhosa-a-Velha e a Associação Filarmónica da Boa Educação de Vila Cova de Tavares.

A comparticipação deste apoio foi de 1.500 euros para cada coletividade, com o objetivo de ajudar estas entidades a atravessar esta fase pandémica, contribuindo financeiramente para a manutenção das despesas fixas que as mesmas têm sempre, pese embora a suspensão de atividade devido à COVID-19.

Para Elísio Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, “estas entidades são essenciais no nosso concelho, pela sua produção musical, porque promovem o ensino de música gratuito e ajudam sempre a animar as nossas celebrações religiosas e eventos festivos. Estas entidades são ativos culturais preciosos que merecem todo o esforço de preservação e resiliência. São também verdadeiros embaixadores da nossa cultura e do nosso território com inúmeras atuações fora de portas”.

O referido protocolo foi aprovado na última reunião de câmara e foi formalizado posteriormente no Salão Nobre da Câmara Municipal.