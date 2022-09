MANGUALDE: AltaMente regressa com novo espetáculo

“AltaMente” está de volta ao Município de Mangualde, com um novo espetáculo e novos protagonistas. O projeto intermunicipal, realizado no âmbito da Rede Cultural Alto Mondego tem como mote a música e os seus elementos são as associações culturais do território. A iniciativa decorrerá no próximo dia 18 de setembro, no Largo Dr. Couto, pelas 21h30. A entrada é gratuita.

Depois do primeiro ciclo de espetáculos ter percorrido os quatro municípios da Rede Cultural Alto Mondego em abril, com elementos de Mangualde e Nelas, o projeto AltaMente, coordenado pelos músicos Bitocas e Artur Fernandes, traz um novo espetáculo e novos protagonistas. As associações culturais e a comunidade voltam a subir ao palco, desta vez com participantes oriundos dos concelhos de Fornos de Algodres e Gouveia.

A partir da identidade e tradições destes concelhos, as coletividades foram desafiadas a cooperar, explorando novos caminhos artísticos e a criar uma história contada pelo som. O resultado final promete surpreender, numa criação musical que vai nascer em tempo real. Um verdadeiro “espetáculo – jogo” vivo e interativo em que o público será convidado a emergir e a deixar-se levar pela música.

O espetáculo estreou a 10 de setembro, em Gouveia, na Praça do Tribunal. Chega a Mangualde a 18 de setembro, no Largo Dr. Couto. Seguindo-se Fornos de Algodres, a 24 de setembro, no Anfiteatro do Olival da Vinha, e Nelas a 25 de setembro, na Praça do Município. Todos os espetáculos estão marcados para as 21h30 e são de entrada livre.

O projeto “Alto Mondego Rede Cultural” junta os Municípios de Nelas, Mangualde, Fornos de Algodres e Gouveia e é cofinanciado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.