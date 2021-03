Mais um Marco 23 no Caminho até 2023

Mais um dia 23, mais um dia dedicado às Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa 2023, mais um Marco 23!

No Marco23 de fevereiro de 2021, a Pastoral Juvenil da Diocese de Viseu convidou o Reverendíssimo Bispo da Diocese, D. António Luciano, a conversar com os jovens.

O tema sobre o qual conversamos com D. António Luciano foi “Os Caminhos” – o caminho até às JMJ – Lisboa 2023; o caminho da JMJ – Lisboa 2023 na Diocese de forma transversal; o caminho até aos “Dias na Diocese” – semana de pré-jornada; o caminho quaresmal de todos os batizados; o caminho no ano especial de São José.

Com a sua sapiência, D. António Luciano, orientou-nos e estabeleceu marcos importantes para a nossa peregrinação por todos estes caminhos.

A participação no Marco 23 deste mês, que foi transmitido em direto no Facebook da Pastoral Juvenil da Diocese de Viseu, https://pt-pt.facebook.com/juventudeviseu/, foi elevada e interventiva, pois existiu a possibilidade de efetuar questões, às quais o nosso Bispo amavelmente respondeu.

No final, para além dos inúmeros agradecimentos, a D. António Luciano pela sua disponibilidade e ensinamentos, os participantes manifestaram que saíram deste Marco 23 com a mochila e o coração mais preenchidos, com o que se tinha experienciado.

Nesta mesma semana o Comitê Organizador Diocesano de Viseu, reuniu com D. António Luciano para avaliar os passos já dados e planear as próximas etapas do processo de escuta dos animadores e jovens, que está a acontecer na Diocese de Viseu.

Como batizados, caminhamos juntos, alimentados na esperança.

Fernando Diniz Chapeiro

Diretor da Pastoral Juvenil da Diocese de Viseu

Comitê Organizador Diocesano de Viseu