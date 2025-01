MAIS SAÚDE NO CORAÇÃO DO DÃO: REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS, VIATURAS E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE

O Município de Nelas entregou, ontem, 6 de janeiro 2025, nas instalações da Unidade de Saúde

Familiar Estrela do Dão de Nelas e Unidade de Saúde Familiar Coração da Beira de Canas de

Senhorim, três viaturas elétricas, num investimento financiado pelo PRR (Plano de Recuperação e

Resiliência). Os veículos destinam-se para unidades móveis de saúde, no apoio domiciliário,

nomeadamente a pessoas em situação de dependência funcional, doença crónica, promovendo a

prestação de cuidados de saúde primários a todos os munícipes. Uma medida que constitui um passo

importante na modernização dos serviços de saúde, alinhando-se com metas de sustentabilidade

ambiental e eficiência energética.

De salientar que a partir de 27 de janeiro 2025, está agendada a consignação e o início da empreitada de

requalificação dos Centros de Saúde do Concelho, num investimento total de 3,5 milhões, no âmbito do

PRR. Em fevereiro arranca também o projeto da Unidade Móvel de Saúde com intervenção junto da

comunidade, no âmbito do projeto municipal “Nelas com mais Saúde”.

Com estas medidas o Município de Nelas pretende reforçar uma maior proximidade e a qualidade de

prestação de serviços de saúde, concretizando mais um compromisso em prol da qualidade de vida de

toda a população do Concelho de Nelas.