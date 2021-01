Mais freguesias em Aguiar da Beira avançam com testes à covid-19

A União de Freguesias de Souto de Aguiar da Beira e Valverde junta-se ao propósito de

outras freguesias do município de Aguiar da Beira e também vai realizar, no próximo

sábado, dia 30, testes rápidos à covid-19 a toda a população, com a colaboração da equipa

do Camião da Esperança, nas localidades de Souto, Valverde e Lezíria. O objetivo é travar

o agravamento da pandemia no território.

Os testes são gratuitos e vão ser realizados, das 14 às 17 horas, na Escola Primária de

Souto de Aguiar da Beira, no edifício da Junta de Freguesia em Valverde, e na Escola

Primária da Lezíria pela equipa do Camião da Esperança. Todos os interessados na

realização do teste, residindo nas referidas localidades, devem fazer-se acompanhar do

cartão de cidadão, respeitar as regras de distanciamento, higienização das mãos e uso

obrigatório da máscara. A amostra para o teste rápido (antigénio viral) é recolhida através

de exsudado nasofaríngeo com uma zaragatoa.