Mais de 70 lojas de Tondela aderiram a campanha de Natal

Mais de 70 comerciantes do concelho de Tondela aderiram à campanha de dinamização do comércio local promovida pela autarquia para esta quadra natalícia, que se estende até 06 de janeiro de 2024.

Organizada pelo município, em parceria com a associação comercial concelhia, a campanha “Todos às compras no concelho de Tondela, Natal 2023” tem o objetivo de incentivar a realização de compras no comércio local.

“Até ao dia de Reis, quem fizer compras nos estabelecimentos comerciais aderentes no valor igual ao superior a dez euros recebe um cupão que o habilita a participar num sorteio de prémios”, explicou a autarquia.

O sorteio dos prémios decorrerá no dia 10 de janeiro de 2024.