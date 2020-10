Mais de 300 ocorrências registadas até às 20:00 devido à depressão Alex

O mau tempo, decorrente da depressão Alex, provocou 334 ocorrências até às 20:00 de ontem, maioritariamente quedas de árvores e Viseu foi o distrito mais afetado, disse à agência Lusa a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com a Proteção Civil, houve 334 ocorrências até ao final do alerta especial por causa da passagem da depressão Alex, às 20:00, Portugal continental, das quais 213 eram referentes a quedas de árvores.

Viseu foi o distrito mais afetado pelo mau tempo, com 66 do total de ocorrências registadas.

A ANEPC acrescentou que “não há vítimas” a registar por causa do mau tempo, que se faz sentir desde a noite de quinta-feira.

Contudo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa em aviso amarelo por causa da agitação marítima, entre as 18:17 de hoje e as 06:00 de sábado.