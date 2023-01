Mais de 3.200 alunos de Viseu Dão Lafões vão aprender a gerir o dinheiro

Mais de 3.200 alunos de 180 turmas de escolas da região Viseu Dão Lafões vão este ano aprender a gerir melhor o dinheiro, no âmbito do projeto “No poupar está o ganho”, anunciou a Comunidade Intermunicipal (CIM).

Desenvolvido pela CIM Viseu Dão Lafões e pela Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, o projeto de educação financeira abrangerá alunos do terceiro ao sexto ano de escolaridade.

“Com este projeto, a CIM pretende fornecer aos alunos um conjunto de ferramentas que vão ser importantes na sua vida quotidiana e na do seu agregado familiar”, justificou o secretário executivo da estrutura intermunicipal.

De acordo com Nuno Martinho, “esta iniciativa de literacia financeira deixa os alunos e, em consequência, as suas famílias, mais bem preparados para a gestão diária do seu orçamento familiar”.

“Este projeto educativo é mais uma iniciativa da CIM, em articulação com as nossas escolas, e que assume ainda mais importância nos tempos difíceis que todos estamos a viver, nomeadamente com a inflação e o aumento do custo de vida de todas as famílias”, considerou.

Nuno Martinho lembrou que o projeto se realiza pelo segundo ano consecutivo na região e que “teve grande adesão por parte da comunidade educativa”.

Segundo a CIM, este projeto visa “transmitir aos alunos conhecimentos de educação financeira, para que tenham consciência da importância do dinheiro e adquiram competências que lhes permitam assumir comportamentos financeiros responsáveis, em temas como a poupança, o consumo responsável, a gestão e importância do dinheiro”.

“O programa proporciona aos alunos um vasto conjunto de atividades em sala de aula, que incluem o acesso a uma plataforma virtual com materiais didáticos, planos de aula, vídeos, exercícios, jogos e desafios”, explicou, acrescentando que “os alunos terão, ainda, uma oportunidade de fazer uma visita ‘online’ ao Museu do Papel Moeda, da Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, no Porto”.

Este projeto inclui ainda sessões de formação para professores e interlocutores.