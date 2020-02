Mais 1,3 milhões de euros transferidos para as Freguesias

Depois do apoio, em igual montante, destinado à delegação de competências para 2020, Executivo aprovou mais um conjunto de protocolos. Só no início deste ano, Município já garantiu 2,6 milhões de euros em apoio financeiro para as freguesias

O Executivo Municipal aprovou esta quinta-feira, 6 de fevereiro, um conjunto de contratos-programa, protocolos e formas de apoio às atividades culturais com Juntas de Freguesia, num valor global superior a 1,3 milhões de euros.

Este montante vem somar a outros 1,3 milhões de euros relativos a protocolos de delegação de competências para 2020 nas Juntas de Freguesia, aprovados na última reunião do Executivo. Desta forma, o Município transfere 2,6 milhões para as Freguesias neste início de 2020.

“A coesão territorial faz-se colocando em pé de igualdade todas as freguesias do Município. Só com condições que permitam às populações ter qualidade de vida, conseguiremos fixá-las nas zonas rurais”, sustenta o Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques.

Do montante aprovado esta quinta-feira, mais de 352 mil euros são canalizados para freguesias de baixa densidade, sendo 40 mil euros destinados ao apoio à plantação de espécies autóctones nas Freguesias de Côta, Barreiros e Cepões, S. Pedro de France e Ribafeita.

Ainda nas Freguesias de baixa densidade, destaca-se o investimento superior a 158 mil euros na União de Freguesias de Barreiros e Cepões, com vista à requalificação do Bairro do Campo nas Nelas, que contemplará rede de abastecimento de águas e de esgotos domésticos e pluviais, com superfície pavimentada, sinalização horizontal e vertical.

As grandes rúbricas desde pacote global de apoio no valor de 1,3 milhões de euros, visam pavimentações, requalificação de bairros, ruas, muros e taludes (740 mil euros), cemitérios (275 mil euros), escolas (36 mil euros) e encaminhamento de águas pluviais (quase 16 mil euros). São ainda transferidos quase 6 mil euros para as Escolas de Música.