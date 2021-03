MAIOR E MAIS PESADO CARRILHÃO ITINERANTE EM MANGUALDE ESTA SEXTA-FEIRA SANTA

O “Carrilhão Lvsitanvs” chega a Mangualde esta Sexta-feira Santa, dia 2 de abril, para assinalar a Páscoa com dois concertos, apresentando temas para todos os gostos musicais, desde o mais erudito ao mais popular. Um carrilhão tipicamente português e uma novidade única na Península Ibérica, o “Carrilhão Lvsitanvs” está a despertar o interesse e curiosidade entre os amantes da música devido à sua versatilidade em criar obras musicais dos mais variados estilos.

Desde 2015 a dar música pelo país fora movimentado apenas por um trator, o maior e mais pesado Carrilhão itinerante do mundo é composto por 63 sinos e pesa aproximadamente 12 toneladas. Apesar do seu peso, apresenta uma grande mobilidade quer seja em recintos fechados ou ao ar livre, a solo ou com outros instrumentos e tem marcado presença em audições de música erudita, arraiais e festas medievais.

Os concertos têm lugar em Chãs de Tavares pelas 15 horas e no Largo Dr. Couto pelas 21h30. O município convida a população a assistir aos concertos em suas casas, uma vez o som do concerto será ouvido nas ruas envolventes aos locais indicados. Não será permitida assistência no local, nem aglomerações.

O concerto das 21h30 será transmitido na página de Facebook do Carrilhão Lvsitanvs e do Município de Mangualde.

Sinopse

O Carrilhão LVSITANVS é o maior e mais pesado carrilhão itinerante do mundo. É composto por 63 sinos, pesa aproximadamente 12 toneladas e está apoiado sobre um semirreboque porta-contentores.

Sendo movimentado por um trator é, por isso, dotado de grande mobilidade. Nos mais diferentes ambientes, tanto ao ar livre como em recintos fechados, a solo ou juntamente com outros instrumentos ou agrupamentos, nele será possível a execução de obras dos mais variados estilos.

Interpretando temas que vão do erudito ao popular, o Carrilhão LVSITANVS poderá proporcionar belos momentos musicais tanto em audições de música clássica como pop rock ou popular em ambientes de arraial ou festividades, medievais, renascentistas, barrocas, modernas ou contemporâneas, ou outras.

Tratando-se de uma novidade única em Portugal e na Península Ibérica, o Carrilhão LVSITANVS está a despertar grande interesse nos amantes da música, e, consequentemente, a incentivar uma nova forma de ouvir música