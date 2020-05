Maio, mês da Energia

A Poupança de Energia é o tema da Consumer TALKS do mês de maio. A DECOJovem, agora em formato online, continua com as sessões informativas para os alunos!

O setor da energia, quer ao nível da produção, quer do consumo, é um dos grandes responsáveis pela emissão de Gases de Efeito de Estufa (GEE) com um grande impacte no ambiente e nas alterações climáticas, que são um dos maiores problemas da atualidade e que a todos preocupa.

A queima dos combustíveis fósseis necessários à produção da eletricidade resulta em emissões de dióxido de carbono, que é o principal gás de efeito de estufa. Ao mesmo tempo que a desflorestação impede que o dióxido de carbono em excesso seja removido.

Agora que estamos mais tempo em casa consumimos mais energia. Cada um de nós quando deixa as luzes acesas, quando aquece a casa com o ar condicionado para andar de t-shirt, quando abre a porta do frigorífico vezes sem conta está a consumir e a desperdiçar energia. Não só aumentamos a fatura a pagar, como estamos a desperdiçar recursos sem qualquer utilidade e a prejudicar o ambiente. Se multiplicarmos estes gestos por muito é significativo em termos de consequências globais.

A DECOJovem, mesmo à distância, está a realizar as Consumer.TALKS, para informar e sensibilizar os mais novos sobre os temas mais prementes de consumo e cidadania.

É importante reconhecer a importância do nosso papel enquanto consumidores e saber que com pequenos gestos se pode melhorar a nossa eficiência no consumo energético, ao desligar uma luz ou ao fazer uma melhor escolha na compra de equipamentos mais eficientes, e como podemos assim poupar na carteira, reduzindo o valor das faturas de energia e contribuir para um ambiente mais saudável

Os pedidos são feitos através da nossa Plataforma DECOJovem, em decojovem.pt.

