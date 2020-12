Madalena Figueira conquista bronze no Zonal

A nadadora juvenil do Académico de Viseu ficou no terceiro posto da prova de 100 Bruços, durante o Campeonato Zonal Norte de Juvenis, que teve lugar nas piscinas da Mealhada, nos passados dias 12 e 13 de Dezembro.

O Académico de Viseu conseguiu ter três atletas em competição, este ano com um critério de entrada diferente. Apenas participavam atletas com classificação no ranking Nacional que lhes permitisse estar entre os melhor, conseguindo assim a FPN limitar o número de participantes, por imposição da DGS.

A competição da Zona Norte conta com as Associações de Natação do Nordeste, do Minho, Norte de Portugal, Coimbra e Centro Norte de Portugal.

De Viseu estiveram em prova Pedro Anselmo, Beatriz Lourenco e Madalena Figueira. Em bruços Madalena Figueira esteve em grande plano, conseguindo a medalha nos 100 metros ficando a escassos centímetros da medalha na prova de 200 Bruços. Pedro Anselmo esteve de serviço nas provas de fundo e meio fundo, cumprindo o seu papel, não conseguindo, no entanto, estar na forma em que estava antes da paragem imposta por esta pandemia. Beatriz Lourenço evoluiu dos 200 Bruços classificando-se na oitava posição.

A equipa do Académico, depois uma excelente participação no Zonal de Juvenis, vai ter um fim de semana cheio de competição. Nos dias 19 e 20 os Academistas vão competir no Jamor, numa prova de elite, só com os melhores 10 atletas portugueses de cada prova, marcando os Viseenses presença com duas nadadoras. Haverá também a primeira competição de cadetes da época 2020/2021, disputando-se na Mealhada o I Torregri, onde vão estar 12 jovens “golfinhos” do Académico. Haverá também o V Meeting de Masters “4 Maravilhas à Mesa”, onde os Viseenses também irão estar representados.

Apesar dos tempos difíceis que atravessamos a equipa de natação do Académico vai conseguir voltar à competição, com todos os seus escalões, ainda no presente ano civil.