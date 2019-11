Luzes de Natal começam a brilhar esta sexta-feira em Viseu

A ligação da iluminação de Natal em Viseu decorre esta sexta-feira, 29 de novembro, pelas 21h00, no Rossio. Este ano, o projeto de luz do VISEU NATAL contempla cerca de 127 mil lâmpadas na cidade, distribuídas por 40 ruas, praças, jardins e igrejas, e leva 42 espaços de luz às 25 freguesias do Município. Em todo o Concelho, serão quase 1.000 as instalações alusivas à quadra natalícia.