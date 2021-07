Lutar pelo pódio em Montalegre

Alexandre Borges, atual líder do Campeonato de Portugal de Kartcross, parte

para a segunda passagem do Campeonato, pela capital do Misticismo, determinado

em lutar pelo pódio.

Depois de um fim de semana onde viu goradas as suas aspirações, na Final

de Sever do Vouga, fruto dos danos provocados no seu Semog Bravo, em

consequência de alguns toques, o piloto da NelaSport, viaja para o Circuito

Internacional de Montalegre, focado em ser um dos protagonistas em pista e voltar a

subir ao lugar mais alto do pódio.

Nesta, que é uma das pistas mais rápidas de todo o Campeonato, os níveis de

concentração, têm que estar sempre no máximo, ao longo das várias corridas, fator

que contribuirá certamente, para corridas emocionantes, que podem ser

acompanhadas via live streaming, uma vez que a prova decorrerá sem a presença de

público nas bancadas, face às medidas de contenção da pandemia de COVID-19.

“Vamos com o objetivo de lutar pelo pódio, mas conscientes que a tarefa não

se avizinha fácil. O Campeonato está ao rubro, com um lote muito vasto de pilotos

extremamente rápidos. Arrisco mesmo a dizer, que esta é provavelmente, uma das

edições mais competitivas dos últimos anos. Queria deixar um agradecimento

especial para a minha estrutura, que foi incansável, para ter o Kartcross nas melhores

condições para Montalegre”, refere Alexandre Borges.